Sandoz: continua crescita nel 2025 grazie ai biosimilari

Keystone-SDA

Sandoz ha continuato a crescere nel 2025, soddisfacendo le proprie aspettative e quelle degli analisti.

(Keystone-ATS) Al fatturato del gruppo, attestatosi a 11,1 miliardi di dollari e in crescita del 7,0% (+5% a tassi di cambio costante) su base annua, hanno contribuito per il 30% i biosimilari. Lo ha comunicato oggi lo specialista dei farmaci generici, aggiungendo che nell’anno in corso la crescita dovrebbe proseguire a un ritmo simile.

Delle due divisioni dell’azienda farmaceutica basilese, quella dei generici ha contribuito con 7,8 miliardi di dollari al fatturato complessivo, registrando una crescita del 2% a tassi di cambio costanti. I ricavi sono aumentati leggermente in quasi tutte le regioni. In Nord America, a causa della forte concorrenza, sono rimasti allo stesso livello dell’anno precedente, indica la nota.

Il settore dei biosimilari ha realizzato un fatturato di 3,3 miliardi (+13% a tasso di cambio costanti). Complessivamente, come detto, i biosimilari hanno contribuito per il 30% al giro d’affari del gruppo, consentendo a Sandoz di raggiungere già uno dei suoi obiettivi a medio termine.

Sandoz ha registrato un utile operativo core (Core Ebitda) di 2,4 miliardi di dollari (+14%). Il margine corrispondente è stato del 21,7%, rispetto al 20,1% dell’anno precedente. L’utile netto di base è stato di 1,6 miliardi di dollari, con un aumento di oltre un terzo rispetto al 2024.

Per l’anno in corso, l’azienda prevede una crescita simile a quella registrata finora: il fatturato netto dovrebbe crescere in una percentuale compresa tra il 5% e il 9% e il margine Ebitda core dovrebbe aumentare di circa 100 punti base nel 2026.