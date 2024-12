Sandoz pagherà 275 milioni negli Usa per vertenza su generici

Il produttore di farmaci generici Sandoz ha raggiunto un accordo negli Stati Uniti per porre fine a una vertenza sulle tariffe dei suoi prodotti: la multinazionale elvetica pagherà 275 milioni di dollari (246 milioni di franchi).

(Keystone-ATS) La controversia opponeva la società ai consumatori, agli assicuratori, ai fondi sanitari, assistenziali e previdenziali, come pure ad altre entità che hanno pagato e rimborsato i farmaci, ha indicato oggi l’impresa. L’intesa è stata raggiunta davanti a una corte della Pennsylvania ed è stata sottoscritta da due filiali locali del gruppo. Non costituisce però un’ammissione di colpa, precisa l’azienda.

Sandoz fa anche sapere che continua a difendersi vigorosamente in altri contenziosi negli Stati Uniti, in particolare per opporsi dall’accusa di pratiche anticoncorrenziali. A tal fine ha accantonato 265 milioni di dollari. La ditta sta anche affrontando una denuncia nell’Ontario, in Canada, riguardante le accuse di fissazione dei prezzi sul mercato canadese dei farmaci generici.

L’ex filiale di Novartis ha assicurato che la transazione annunciata oggi non avrà alcun impatto sui suoi obiettivi finanziari per l’anno in corso e per il medio termine. A fine ottobre i vertici avevano dichiarato di puntare a una crescita del 10% del fatturato netto e a un margine operativo lordo rettificato Ebitda di circa il 20% per l’intero 2024. Sul medio periodo i ricavi dovrebbero salire di circa il 5% all’anno e il margine Ebitda situarsi al 24-26% entro il 2028.

Alla fine di febbraio Sandoz aveva già raggiunto un accordo negli Stati Uniti per porre fine alle controversie in materia di concorrenza, pagando 265 milioni di dollari. Nel 2020 era stata inoltre raggiunta un’intesa con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DoJ) su sospetti di fissazione illegale dei prezzi in base al quale Sandoz, allora ancora di proprietà di Novartis, aveva pagato quasi 200 milioni di dollari.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne bisogna attendere l’apertura del mercato alle 09.00. Dall’inizio dell’anno l’azione Sandoz ha guadagnato il 38%.

Sandoz è stata fondata nel 1886 dal chimico Alfred Kern e dal commerciante Edouard Sandoz quale fabbrica di prodotti chimici Kern & Sandoz. La ragione sociale Sandoz SA venne adottata nel 1939 e dagli anni Cinquanta il settore farmaceutico divenne preponderante a livello di giro d’affari. Nel 1996 Sandoz si unì a Ciba per dare vita a Novartis. Nel 2003 Novartis ha poi riunito sotto il marchio Sandoz le sue aziende produttrici di farmaci generici. L’anno scorso Sandoz è stata scorporata e il 4 ottobre 2023 è sbarcata in borsa, riottenendo la sua indipendenza. Al momento l’azienda dà lavoro a 20’000 dipendenti di oltre 100 nazionalità e produce farmaci per 800 milioni di pazienti. In portafoglio ha 1500 medicamenti. Nel 2023 il fatturato ha raggiunto 9,6 miliardi di dollari.