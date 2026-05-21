Sanitas: nel 2025 sale l’utile e aumentano i clienti

Keystone-SDA

Maggiori profitti e aumento degli affiliati nel 2025 per Sanitas.

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(Keystone-ATS) La cassa malati ha realizzato un utile di 126 milioni di franchi, il 27% in più dell’anno precedente, mentre l’afflusso netto di nuovi clienti è stato di circa 15’000 persone, per un numero complessivo di 878’000 (+1%).

Il buon risultato è ascrivibile alle assicurazioni complementari, nonché a un rendimento eccezionalmente favorevole degli investimenti, spiega la società in un comunicato odierno. Il capitale proprio è aumentato di oltre il 10%, attestandosi a 1,3 miliardi di franchi. La solida situazione finanziaria consentirà di effettuare anche in futuro considerevoli investimenti nell’ulteriore sviluppo aziendale, in particolare nei prodotti, nei servizi e nell’informatica.

Nel 2025 l’attenzione si è concentrata sui costi della salute in continuo aumento. Secondo la dirigenza oltre alla tendenza di ricorrere prima e più spesso alle prestazioni mediche altri fattori incidono sul rialzo degli oneri: falsi incentivi, accresciuti problemi di salute mentale in diversi gruppi della popolazione, una più elevata aspettativa di vita, la quota sempre maggiore di persone con malattie croniche, il progresso medico, nonché l’inclusione di nuove prestazioni nell’assicurazione di base, in particolare terapie costose.

In questo contesto Sanitas ha verificato oltre 11 milioni di conteggi delle prestazioni, risparmiando circa 420 milioni di franchi a causa di prestazioni non dovute. “Inoltre siamo stati in grado di ridurre al 4,8% i nostri costi amministrativi nell’assicurazione di base, tra l’altro grazie alle automatizzazioni”, conclude l’impresa.