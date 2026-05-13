Sarkozy, in appello accusa chiede pena più severa, 7 anni anziché 5

Keystone-SDA

L'accusa al processo d'appello nei confronti di Nicolas Sarkozy per i fondi libici che avrebbero finanziato la sua campagna elettorale del 2007 ha chiesto una condanna a 7 anni, aumentando quindi la pena inflitta all'ex presidente in prima istanza, 5 anni.

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(Keystone-ATS) L’accusa ha chiesto una “condanna integrale” per tutti i capi d’accusa nei confronti di Sarkozy, mentre i giudici i primo grado lo avevano condannato soltanto per “associazione per delinquere”.

Il procuratore generale, che rappresenta l’accusa, ha chiesto quindi in appello la condanna anche per le accuse di corruzione e finanziamento illegale della campagna elettorale del 2007, imputazioni per le quali l’ex presidente era stato prosciolto. Nella sua arringa finale di ieri, il procuratore ha accusato Sarkozy di aver concluso “un accordo” con l’allora dittatore libico Muammar Gheddafi.

“C’è davvero stato un accordo fra Nicolas Sarkozy e Muammar Gheddafi in base al quale – ha detto il procuratore – in cambio dei fondi versati dal regime libico, Sarkozy e Claude Guéant (suo ex collaboratore, ndr), dovevano avviare azioni mirate a revocare il mandato d’arresto per Abdallah Senoussi”, il cognato di Gheddafi ricercato dalla giustizia francese, che lo ha in seguito condannato, come mandante dell’attentato al Dc-10 della compagnia Uta, che provocò 170 morti nel 1989, fra i quali 54 francesi.

In primo grado, l’accusa aveva chiesto la condanna di Sarkozy per 4 dei capi di imputazione a suo carico. La sentenza, con condanna 5 anni di carcere senza condizionale, aveva preso in considerazione soltanto l’accusa di associazione per delinquere. Dopo quella sentenza, Sarkozy divenne il primo presidente francese della storia a finire in carcere, dove trascorse 20 giorni prima di ottenere la libertà vigilata. Il processo d’appello proseguirà con le arringhe difensive, poi comincerà la lunga attesa per la sentenza, prevista per il 30 novembre.