Sarnen: abbattere una sequoia per salvarne un’altra

Ormai irrimediabilmente infestata dal fungo Armillaria, una sequoia gigante presso l'Ospedale cantonale di Sarnen (OW) dovrà assere abbattuta oggi, per ragioni di sicurezza. Lo annuncia la Cancelleria di Stato di Obvaldo in un comunicato.

(Keystone-ATS) Questo fungo distrugge il legno sotto la corteccia ed è in grado di portare alla morte un albero sano in poco tempo.

La sequoia, alta 35 metri e con una circonferenza del tronco di 8,3 metri, ha caratterizzato per molti anni la zona dell’ospedale.

Onde evitare la diffusione del parassita, il legno e il ceppo verranno portati altrove, soprattutto per proteggere una seconda sequoia, che condivide lo spazio delle radici con la prima.

