Scambio di prigionieri tra Russia e Usa

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal, e l’ex marine americano Paul Whelan sono stati rilasciati dalla Russia nell’ambito di uno scambio di prigionieri. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti.

È stato liberato anche il dissidente Vladimir Kara-Murza nell’ambito dello scambio di prigionieri.

Lo scambio di prigionieri tra Russia e Paesi occidentali avviene all’aeroporto di Ankara e “coinvolge 26 persone dalle carceri di 7 diversi Paesi: Usa, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia, Russia e Bielorussia”. Lo riferisce la presidenza della Repubblica turca, confermando che l’operazione è coordinata dai servizi segreti di Ankara.

“I prigionieri sono stati trasportati in Turchia con 7 aerei in totale, di cui 2 dagli Usa e uno ciascuno da Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia e Russia, come parte dell’operazione di scambio di prigionieri. 10 prigionieri, di cui 2 minorenni, sono stati trasferiti in Russia, 13 prigionieri in Germania e 3 prigionieri negli Usa”.

Secondo media americani, si tratta del più grande e complesso scambio di prigionieri tra Washington e Mosca, e anche nella storia Usa.