Scandalo reality britannico, denunciati abusi e violenze sessuali

Keystone-SDA

Inchiesta shock della Bbc su 'Married at First Sight UK', popolare reality show concepito sul format degli appuntamenti e dei matrimoni 'a prima vista' in onda nel Regno Unito da Channel 4.

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(Keystone-ATS) Due donne hanno rivelato al programma di approfondimento Panorama di essere state vittime di stupro durante le riprese, da parte di concorrenti uomini, mentre una terza partecipante ha parlato di una qualche forma di rapporto sessuale “non consensuale”.

Tutte e tre hanno accusato la produzione delle show, che ha un’edizione anche in Italia, di non averle sapute proteggere. Channel 4, emittente televisiva sotto controllo pubblico separata dalla stessa Bbc, ha dal canto suo trasmesso gli episodi in cui apparavano le tre presunte vittime – rendendoli disponibili su una piattaforma streaming – malgrado alcune segnalazioni fossero in parte già circolate, secondo le rivelazioni.

Gli episodi sono stati rimossi solo oggi, dopo le anticipazioni sull’inchiesta dei Panorama, i cui responsabili hanno tutelato con l’anonimato le denuncianti.

Helena Kennedy, giurista e responsabile della Ciisa (Creative Industries Independent Standards Authority), autorità indipendente di controllo sull’industria creativa istituita meno di due anni fa dal Parlamento e dal governo britannici, ha reagito bollando Married at First Sight alla stregua di un “pericoloso” programma “di abusi televisivi” sdoganati per fare spettacolo, invocandone la cancellazione tout court dal palinsesto.

Channel 4 ha ammesso in queste ore che si tratta di “accuse gravissime”, rendendo noto di aver commissionato il mese scorso “un rapporto” affidato a organismo d’investigazione esterne sulla base delle “prime denunce” ricevute. Il responsabile dei contenuti dell’emittente, Ian Katz, già dimissionario, si è riservato da parte sua di vedere la trasmissione integrale dell’inchiesta della Bbc prima di annunciare ulteriori provvedimenti: imperdonabilmente tardivi, nel giudizio delle giovani donne intervistate da Panorama.