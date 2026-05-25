Scarlett Johansson, “l’equilibrio tra vita e lavoro non esiste”

Keystone-SDA

Il giusto equilibrio tra vita e lavoro non esiste. Sono le parole di Scarlett Johansson, una delle attrici più di successo del momento e che solo nel 2025 ha guadagnato oltre 40 milioni di dollari.

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(Keystone-ATS) In un’intervista a Cbs Morning ha ammesso che c’è sempre un deficit da qualche parte nella sua vita.

“Penso – ha sottolineato – che ammettere che non c’è un equilibrio tra vita e carriera sia il primo passo per convincersene perché è impossibile. C’è sempre qualcosa, c’è un deficit da qualche parte e ho imparato ad essere buona nei miei confronti. Non si possono fare tante cose sempre e ci si chiede, ‘è abbastanza?’ “.

L’attrice, 41 anni, ha anche spiegato che diventare madre per la prima volta è stata una grande svolta nella sua vita perchè ha spostato le sue priorità. “Mi sono resa conto – ha detto – che non si può controllare tutto e che tutto cambia sempre. L’ho trovato liberatorio e ho anche cambiato l’approccio al lavoro che ho fatto”.

La Johansson è stata sposata con il giornalista francese Romain Dauriac da cui ha avuto Rose Dorothy. La coppia ha divorziato nel 2017. Dal 2020 è sposata con l’attore e comico Colin Jost, i due hanno un figlio, Cosmo, nato nel 2021.