Schianto in India, morto politico e altre 4 persone

Keystone-SDA

È morto questa mattina in India in un incidente aereo il noto politico Ajit Pawar, del BJP, vice chief minister del governo del Maharashtra, che ha come capitale Mumbai.

(Keystone-ATS) Pawar, 66 anni, ha perso la vita assieme ad altre quattro persone, una guardia del corpo, un assistente, e due membri dell’equipaggio, quando l’aereo privato sul quale volavano è precipitato in un campo, mentre stava per atterrare all’aeroporto di Baramati.

In un comunicato, la Direzione Generale dell’Aviazione Civile ha reso noto che non sono chiare le cause che hanno portato allo schianto dell’aeromobile, un Bombardier Learjet 45, operato dalla compagnia privata VSR Aviation, e che un’inchiesta sull’accaduto è stata immediatamente avviata.

Il premier Modi in un post su X si è dichiarato “scioccato dalla tragedia” e ha definito Pawar “il leader della gente, rispettato da tutti e noto per il suo appassionato impegno”.