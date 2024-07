Schindler: è un buon anno per i profitti, redditività in aumento

(Keystone-ATS) Il 2024 si sta rivelando un buon anno sul fronte della redditività per Schindler, uno dei più importanti gruppi industriali svizzeri attivi a livello internazionale.

Nei primi sei mesi mesi il colosso lucernese nel campo degli ascensori e delle scale mobili ha visto il risultato operativo Ebit rettificato aumentare (su base annua) del 5% a 637 milioni di franchi, mentre l’utile netto è salito del 7% a 494 milioni.

Come previsto il fatturato è per contro lievemente sceso, con una contrazione del 2% a 5,6 miliardi di franchi, ha indicato stamane la società. Ha pesato il franco forte: in valute locali si registra infatti +1%. In flessione – del 3% a 5,8 miliardi – risultano anche le nuove commesse, ma pure in questo caso il dato è in progressione dell’1% se si fa astrazione dell’impatto dei cambi.

La dirigenza conferma le previsioni per l’intero anno, che vertono su una una crescita delle vendite in valuta locale a una sola bassa cifra percentuale e su un margine Ebit dell’11%. Nei calcoli sono inclusi anche costi di ristrutturazione per 80 milioni, in linea con l’obiettivo di aumentare l’efficienza organizzativa.

Le novità odierne sono state accolte senza entusiasmo in borsa: il buono di partecipazione (BP) – che è in questo caso il titolo di riferimento per gli analisti, non l’azione nominativa – è partito con un rialzo dell’1%, ma nel corso della mattinata ha virato in negativo e nel pomeriggio si trovava in ribasso frazionale. Dall’inizio dell’anno il valore è salito del 9%, mentre sull’arco di un anno il corso è aumentato del 13%.

Schindler è un marchio ben conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali. L’azienda nacque nel 1874, inizialmente quale fabbricante di macchinari agricoli. Nel 1892 cominciò la produzione di ascensori elettrici, favorita dalla crescita del numero di alberghi registrata in quel periodo in Svizzera. La prima scala mobile venne installata nel 1936: seguì poi una grande espansione internazionale. Nel 1980 Schindler è stata la prima ditta occidentale a concludere una joint-venture con un’azienda di stato cinese.

Oggi Schindler è una realtà che occupa 70’000 dipendenti in oltre 100 nazioni. Il gruppo stima che le sue infrastrutture movimentano ogni giorno 2 miliardi di persone. La società fondata da Robert Schindler vede ancora come principale azionista la famiglia del capostipite, giunta ormai alla quinta generazione.