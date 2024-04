Scholz, ‘Israele partecipi a sua volta alla de-escalation’

1 minuto

(Keystone-ATS) “Ieri ho parlato con gli altri partner del G7, nel corso di una conferenza telefonica su cosa fare, e sono stato lieto di appurare che la nostra valutazione sia identica e il nostro appello è chiaro: l’Iran deve archiviare questa aggressione”.

Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un incontro con la stampa a Shangai, trasmesso da Ntv in Germania. A una domanda sull’eventuale reazione di Israele, Scholz ha aggiunto: “Il nostro consiglio è di partecipare loro stessi alla de-escalation”.

L’attacco dell’Iran a Israele è stato brutale e senza precedenti, qualcosa che non sarebbe dovuto succedere. Anche una volta il mio avvertimento all’Iran è che non debba andare avanti così. È importante che si faccia tutto per una de-escalation”, ha detto il cancelliere tedesco che è in Cina per una visita che durerà fino a martedì.

A Pechino domani, con il presidente e il premier cinesi, “parlerò anche di questioni geopolitiche e di questa drammatica escalation in Medio Oriente”, ha poi dichiarato Scholz.