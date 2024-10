Scholz a Zelensky, ‘non accetteremo diktat da Putin’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “Giocare col tempo non aiuterà Putin”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a Berlino, in uno statement insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, prima del loro incontro bilaterale.

“La Russia dovrebbe prendere parte alla prossima conferenza di pace, come tu hai detto”, ha affermato rivolgendosi al leader ucraino. “Non accetteremo alcun diktat dalla Russia”, ha concluso il cancelliere.

La Germania è solidamente accanto all’Ucraina”, ha poi affermato Scholz. “Siamo il primo sostenitore in Europa dal punto di vista militare e il secondo nel mondo e questo resterà così. Posso assicurartelo”, ha detto il cancelliere rivolgendosi all’ospite.

Scholz ha affermato che l’Ucraina otterrà “un ulteriore pacchetto di aiuti militari” grazie alla collaborazione con i partner occidentali di Belgio, Danimarca e Norvegia, “per un valore complessivo di 1,4 miliardi di euro”. “Di questo fanno parte la difesa aerea, artiglieria e droni”, ha comunicato Scholz.

“Vediamo che la Russia cerca di evitare una diplomazia leale, noi pretendiamo una pace giusta”, ha detto da parte sua Zelensky.

“Ringraziamo la Germania per il suo sostegno, per noi è molto importante che questo sostegno vada avanti”, ha aggiunto il presidente ucraino. “Dovremmo già pensare al prossimo anno. E fare in modo che resti a questo livello”, ha puntualizzato.

“Presenterò oggi il nostro piano di come si possa imporre alla Russia la pace e questo potrebbe già succedere l’anno prossimo nel 2025”, ha detto poi Zelensky.