Acqua e siccità, come la Svizzera affronta sfide e potenziali conflitti

Westend61 / Ophelia

La Svizzera possiede circa il 6% delle riserve di acqua dolce d'Europa. Il Paese alpino non è però immune ai periodi di scarsità di acqua. Una serie speciale esplora i potenziali conflitti legati al consumo idrico e le soluzioni per una migliore gestione di questa preziosa risorsa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 luglio 2023 - 13:13

Luigi Jorio

Giornalista ticinese residente a Berna, mi occupo di temi scientifici e di società con reportage, articoli, interviste e analisi. Mi interessano le questioni climatiche, energetiche e ambientali, come pure tutto ciò che riguarda la migrazione, l'aiuto allo sviluppo e i diritti umani in generale.

Laghi, fiumi, torrenti: in Svizzera le risorse idriche non mancano. Non a caso, il Paese si fregia del titolo di "castello d'acqua d'Europa", perché possiede il 6% delle riserve di acqua dolce del continente. La Svizzera è anche ricca di acque sotterranee: ben 150 miliardi di metri cubi scorrono tra le rocce e i sedimenti.

Tuttavia, questa risorsa è oggi sempre più sotto pressione. I lunghi periodi di siccità dovuti ai cambiamenti climatici, l'urbanizzazione e l'inquinamento sollevano interrogativi sull'approvvigionamento idrico del futuro, che potrebbe diventare problematico in alcuni periodi dell'anno e in determinate aree della Svizzera.

Il Paese alpino, noto per i suoi ghiacciai, deve ripensare il suo modo di gestire l'acqua e prepararsi a siccità sempre più frequenti. Questa serie speciale arricchita con video, infografiche e grafici esplora i potenziali conflitti legati al consumo di acqua e le soluzioni per una migliore gestione di questa preziosa risorsa.

EPISODIO 1: Per anni il consumo di acqua in Svizzera non è stato monitorato. Ora, le frequenti siccità e l'elevata domanda stanno aumentando le tensioni e gli appelli per regolarne l’uso.

EPISODIO 2: La Svizzera si ispira alle soluzioni adottate dai Paesi che storicamente sono stati più colpiti dai periodi senz'acqua per elaborare un sistema di allerta nazionale per le siccità. Ecco che cosa c'è da sapere sulla siccità, sulle sue cause e su come prevederla.

Altri sviluppi Altri sviluppi La siccità preoccupa anche nel Paese dell'acqua Questo contenuto è stato pubblicato il 05 lug 2023 Le siccità diventeranno più frequenti e durature anche in Svizzera. Come prevederle?

EPISODIO 3: La Svizzera è luogo di nascita di alcuni grandi fiumi europei. La quantità di acqua che scorre dalle montagne elvetiche è però destinata a ridursi, soprattutto in estate. Italia e Francia riceveranno acqua a sufficienza per irrigare i campi e raffreddare le centrali nucleari?

EPISODIO 4: A colloquio con SWI swissinfo.ch, Loïc Fauchon, presidente del Consiglio mondiale dell'acqua, afferma che è giunto il momento di passare dallo spreco al riutilizzo dell'acqua e di procedere alla "grande rivoluzione" di questo secolo.

EPISODIO 5: Lo scioglimento di un ghiacciaio ha privato Salgesch, in Vallese, di un'importante risorsa idrica durante l'estate. Il villaggio svizzero punta ora sulla tecnologia per ridurre di quasi la metà la quantità di acqua usata per irrigare i suoi vigneti.

Altri sviluppi Altri sviluppi Scarsità di acqua, un villaggio vinicolo svizzero sperimenta soluzioni innovative Questo contenuto è stato pubblicato il 15 lug 2023 Salgesch punta sulla tecnologia per ridurre la quantità di acqua per irrigare. Il progetto potrebbe ispirare altre regioni a rischio di siccità.

Qual è la situazione nel luogo in cui vivete? La scarsità idrica vi preoccupa? E cosa state facendo per ridurre il vostro consumo di acqua? Condividete le vostre esperienze e i vostri suggerimenti partecipando al nostro dibattito:

Altri sviluppi Altri sviluppi Soluzioni svizzere per immagazzinare l'energia di domani La sfida globale non è solo produrre più energia da fonti rinnovabili, ma anche poterla accumulare in modo efficiente e duraturo.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative