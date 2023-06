Esplorare la scienza a Davos

Sara Ibrahim e Michele Andina intervistano la scienziata Natalia Kouremeti sul tetto del Centro mondiale per lo studio delle radiazioni (WRC) di Davos.

La città svizzera di Davos è famosa per le piste da sci, gli sport invernali e l'evento annuale del Forum economico mondiale (WEF). Ma sapevate che attira anche scienziate, scienziati e medici da tutto il mondo?

Davos, il centro urbano più alto d'Europa con i suoi 1'560 metri di altitudine, non è solo sci e WEF. La città ha una lunga tradizione scientifica cominciata a metà dell'Ottocento con lo studio e il trattamento della tubercolosi. Il suo microclima alpino e i suoi paesaggi naturali l'hanno resa la meta ideale per migliaia di scienziate e scienziati che da più un secolo scelgono Davos per condurre le proprie ricerche.

Negli anni, Davos diventata un centro scientifico che ospita istituti di eccellenza in diverse discipline. Dallo studio delle fratture ossee, alla ricerca sull'asma, le radiazioni solari e le valanghe. Di recente, nella città è nato un centro di intelligenza artificiale (IA), il Lab42, che mira a riunire le menti più brillanti nel campo dell'IA per sviluppare un'intelligenza non umana più simile alla nostra e neutrale politicamente.

In questa serie di video in sei parti, Sara e Michele vi accompagnano alla scoperta di cinque istituti di ricerca di Davos.

PARTE 1 E 2. Nata nel 1960, la Fondazione AO, il cui istituto di ricerca si trova a Davos, ha contribuito a rivoluzionare il trattamento delle fratture ossee nel mondo:

+ A Davos un passato ricco di storia sta plasmando il futuro della medicina

PARTE 3. Era il 1905 quando a Davos nacque l'Istituto di ricerca sulla tubercolosi, una malattia polmonare considerata grave e mortale fino alla metà del XX secolo. Oggi l'eredità di questa ricerca è raccolta dall'Istituto di ricerca sulle allergie e sull'asma (SIAF) di Davos, che dal 1988 studia le cause delle malattie allergiche che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo:

PARTE 4. Il clima di Davos era ideale anche per studiare i fenomeni meteorologici. Il chimico tedesco Carl Dorno lo capì poco tempo dopo essere arrivato a Davos e nel 1907 fondò l'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos (PMOD). Negli anni '70, l'osservatorio cominciò a studiare le radiazioni solari e divenne un centro di riferimento a livello mondiale per la calibrazione degli strumenti di misurazione delle radiazioni:

PARTE 5. A Davos, città alpina, la neve non manca. L'Istituto WSL per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos, nato nel 1936, è un punto di riferimento in questo campo a livello internazionale:

PARTE 6. Anche Davos è rimasta affascinata dai prodigi dell'intelligenza artificiale. Dal 2022 la città ospita il Lab42, un laboratorio internazionale che punta a sviluppare l'intelligenza artificiale "di livello umano" e a proporre una terza via - neutrale - allo sviluppo dell'IA dominato da Cina e Stati Uniti:

+ Un nuovo centro per l’intelligenza artificiale “neutrale” sta nascendo tra le Alpi svizzere

EXTRA: Il sindaco di Davos Philipp Wilhelm spiega come Davos è diventata una città della scienza e quali sfide si presentano per il futuro della ricerca nella valle:

