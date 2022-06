Le nuove tecnologie, create per migliorare la nostra società, vengono sempre più spesso utilizzate per fare la guerra. Essendo leader nello sviluppo dei droni, la Svizzera è molto toccata da questo fenomeno. Regolamentarlo, però, è difficile: Il conflitto di interessi tra le potenze mondiali è forte.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2022 - 07:30

Sara Ibrahim



Mi occupo di questioni legate all’impatto delle nuove tecnologie sulla nostra società. Siamo coscienti della rivoluzione in atto e delle sue conseguenze? Hobby preferito: pensiero libero. Tic frequente: troppe domande.

La guerra in Ucraina ha reso evidente che tutte le innovazioni possono avere applicazioni sia civili che militari.

Questa strada a doppio senso ha permesso di migliorare sensibilmente la nostra vita. Grazie all’innovazione militare, l’umanità ha potuto beneficiare di invenzione di cui non possiamo più fare a meno, quali Internet, il GPS o le fotocamere digitali.

Ma oggi come oggi, è sempre di più la ricerca civile ad alimentare il settore militare, piuttosto che il contrario, specialmente in settori emergenti come la robotica e l’intelligenza artificiale (IA).

In Svizzera, questo fenomeno sta diventando sempre più controverso. La Confederazione, infatti, guida lo sviluppo dei droni autonomi e dei sistemi di apprendimento e riconoscimento automatico, due tecnologie che alimentano le armi letali autonome o robot killer. Ne ho scritto in un mio articolo di recente pubblicazione.

Altri sviluppi Altri sviluppi I droni autonomi svizzeri finiranno in guerra? Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giu 2022 Gli stessi droni piccoli e leggeri che cercano persone disperse e trasportano medicinali sono sempre più utilizzati sul campo di battaglia.

I colloqui internazionali sono destinati a fallire?

Nonostante il diritto umanitario internazionale si applichi a tutti i tipi di armi, l’uso delle tecnologie emergenti – in particolare quelle guidate dall’IA – non è esplicitamente regolamentato da alcun accordo.

Le Nazioni Uniti e altre organizzazioni internazionali stanno spingendo per rendere vincolante un trattato internazionale che proibisca i sistemi d’arma autonomi. A luglioLink esterno, si terrà a Ginevra un incontro tra esperti ed esperte di vari Paesi per tentare di far avanzare le negoziazioni in questo senso. Ma si mormora già che sarà un buco nell’acqua.

Paesi come Stati Uniti, Russia, Turchia, Corea del Sud, Israele e Regno Unito sono contrari alla proibizione delle armi letali autonome. Tutti questi Stati stanno investendo massicciamente in tale tecnologia.

La Svizzera assume, come sempre, una posizione più moderata: seppure ritenga necessario sviluppare delle norme vincolanti, è contraria al divieto totale, perché ritiene che ciò limiti la ricerca e metta al bando anche tecnologie utili per la popolazione.

Potete leggere di più nell’articolo che io e la mia collega Sibilla BondolfiLink esterno abbiamo scritto su questo tema.

Altri sviluppi Altri sviluppi Divieto dei robot killer: resa dei conti a Ginevra Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giu 2022 A porte chiuse, gli Stati parlano già di un fallimento dei negoziati di Ginevra per regolamentare le armi letali autonome.

Dite la vostra

Secondo voi sarebbe giusto bandire i sistemi d’arma autonomi? Dobbiamo temere che i risultati delle ricerche condotte in Svizzera finiscano per alimentare i robot assassini? Fatemi sapere cosa ne pensateLink esterno o partecipate al mio dibattito:

Più scienza e tecnologia: letture raccomandate

Altri sviluppi Altri sviluppi La Svizzera sperimenta la foresta del futuro Questo contenuto è stato pubblicato il 18 mag 2022 Quali alberi potranno garantire le funzioni del bosco tra 100 anni? La Svizzera cerca risposte piantando specie esotiche da regioni più secche.













Parole chiave: Scienza

Politica

Conflitti

Economia

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative