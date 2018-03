La giuria, presieduta dal consigliere federale Pascal Couchepin, ha premiato Françoise Gisou van der Goot «per i suoi studi sul meccanismo che permette alle tossine, 'utilizzate' dai batteri durante un'infezione, di aprirsi un varco nelle cellule ospiti e sulle reazioni di queste ultime», si legge nel comunicato del Dipartimento federale dell'interno (DFI). La biologa, di origini olandesi, ha concluso gli studi a Parigi con un dottorato in biologia molecolare. Nel 2006, il Consiglio dei Politecnici federali l'ha nominata professoressa ordinaria di microbiologia alla Facoltà di scienze della vita del Politecnico federale di Losanna (PFL). Attualmente è membro dell'Istituto di ricerca e infettivologia dell'università losannese. Grazie alle sue ricerche ha già ottenuto diversi riconoscimenti, fra cui il «Prix Leenards» nel 2009. Van der Goot è la prima donna a ricevere il premio Marcel Benoist, assegnato dal 1920 a scienziati residenti in Svizzera. L'anno scorso il «Nobel svizzero» era andato all'economista austriaco Ernst Fehr, premiato per i suoi studi sul comportamento umano. Françoise Gisou van der Goot riceverà il riconoscimento il 24 novembre in occasione di una cerimonia presso il Politecnico federale di Losanna. swissinfo.ch e agenzie

Il «Nobel svizzero» a una donna 12 ottobre 2009 - 14:24 Il premio Marcel Benoist 2009 è andato alla biologa olandese Françoise Gisou van der Goot. È la prima donna a ottenere questo riconoscimento. La giuria, presieduta dal consigliere federale Pascal Couchepin, ha premiato Françoise Gisou van der Goot «per i suoi studi sul meccanismo che permette alle tossine, 'utilizzate' dai batteri durante un'infezione, di aprirsi un varco nelle cellule ospiti e sulle reazioni di queste ultime», si legge nel comunicato del Dipartimento federale dell'interno (DFI). La biologa, di origini olandesi, ha concluso gli studi a Parigi con un dottorato in biologia molecolare. Nel 2006, il Consiglio dei Politecnici federali l'ha nominata professoressa ordinaria di microbiologia alla Facoltà di scienze della vita del Politecnico federale di Losanna (PFL). Attualmente è membro dell'Istituto di ricerca e infettivologia dell'università losannese. Grazie alle sue ricerche ha già ottenuto diversi riconoscimenti, fra cui il «Prix Leenards» nel 2009. Van der Goot è la prima donna a ricevere il premio Marcel Benoist, assegnato dal 1920 a scienziati residenti in Svizzera. L'anno scorso il «Nobel svizzero» era andato all'economista austriaco Ernst Fehr, premiato per i suoi studi sul comportamento umano. Françoise Gisou van der Goot riceverà il riconoscimento il 24 novembre in occasione di una cerimonia presso il Politecnico federale di Losanna. swissinfo.ch e agenzie