Un cantone svizzero vota per l'abbattimento di un intero branco di lupi

I lupi sono una specie protetta in Svizzera, ma rappresentano un problema per molti allevatori. Keystone / Marco Schmidt

Un branco di lupi nella Svizzera sudorientale dovrebbe essere abbattuto per proteggere il bestiame agricolo dagli attacchi, come richiesto dal Parlamento regionale.

Altra lingua: 1 English (en) Swiss canton votes to cull entire wolf pack (originale)

Il voto del parlamento grigionese ha messo il cantone in rotta di collisione con le leggi federali che proteggono i lupi e consentono solo l'abbattimento selettivo degli animali problematici.

In passato, i cacciatori sono stati autorizzati ad abbattere alcuni membri del branco di lupi di Beverin, responsabile di aver attaccato un numero crescente di pecore e mucche nella regione.

Ma gli interventi non sono riusciti a cambiare il comportamento del branco e i politici locali sembrano aver perso la pazienza.

Martedì scorso, il parlamento grigionese ha ignorato gli appelli alla moderazione da parte del governo locale e ha approvato una mozione per l'abbattimento dell'intero branco con 73 voti favorevoli e 39 contrari.

Non è chiaro come la decisione cantonale sarà considerata dalle autorità federali che hanno la responsabilità di conservare e controllare i lupi in tutto il Paese.

Le leggi che regolano l'abbattimento dei lupi sono state gradualmente allentate negli ultimi anni a seguito delle pressioni esercitate da alcuni cantoni.

I lupi sono tornati in Svizzera nel 1995, dopo essere stati cacciati fino all'estinzione alla fine del XIX secolo.

Oggi, circa 20 branchi con circa 180 lupi vivono in Svizzera e lungo i confini italiani e francesi. Gli osservatori della fauna selvatica stimano che la Svizzera avrà 50 branchi e un totale di 350 lupi entro il 2025.

Si stima che l'anno scorso ci siano stati 1.000 attacchi mortali di lupi al bestiame.

