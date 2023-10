Il gigante svizzero dei crediti di CO2 si ritira dal controverso progetto forestale in Zimbabwe

Un'area boschiva in fase di rigenerazione, precedentemente utilizzata come terreno agricolo, a Binga, Zimbabwe, 10 giugno 2023. Zinyange Auntony / Keystone

South Pole, il principale venditore al mondo di certificati di compensazione delle emissioni di carbonio, ha messo fine al suo coinvolgimento nel progetto di protezione delle foreste nello Zimbabwe dopo le accuse di commercializzare crediti senza valore. Secondo i media, circa un quinto del personale dell'azienda svizzera potrebbe perdere il lavoro.

Le compensazioni di carbonio consentono alle aziende e ai singoli individui di compensare le emissioni di CO2 che generano, ad esempio attraverso un volo aereo o un progetto edilizio, pagando per estrarre il carbonio dall'atmosfera altrove. Le compensazioni volontarie sono diventate un mercato globale che vale miliardi di dollari.

South Pole ha annunciatoLink esterno venerdì di non essere sicuro che il progetto forestale Kariba REDD+, di proprietà e sviluppato da Carbon Green Investments (CGI), soddisfi gli standard che si aspetta dai suoi partner.

Quello nel nord dello Zimbabwe è uno dei più grandi progetti di conservazione forestale al mondo. REDD è l'acronimo di "riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado forestale nei Paesi in via di sviluppo".

"Tutte le attività relative alla certificazione del carbonio e ai crediti di carbonio del progetto Kariba REDD+ saranno ora di competenza di CGI e il ruolo di South Pole come sviluppatore di certificati di carbonio è terminato", indica South Pole in un comunicato del 27 ottobre. CGI non ha risposto a una richiesta di commento da parte di Reuters.

Il grande progetto REDD+ ha emesso circa 36 milioni di crediti dal 2011, tutti destinati a rimuovere il carbonio dall'atmosfera preservando le foreste. Un credito di carbonio corrisponde a una tonnellata di CO2, o il suo equivalente, rimossa in modo permanente dall'atmosfera o di cui è stata evitata l'immissione.

South Pole afferma che i crediti di carbonio venduti finora mantengono la loro validità, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia concluso il suo contratto con CGI.

Milioni di certificati senza valore?

L'improvvisa decisione dell'azienda svizzera di porre fine alla sua collaborazione giunge dopo che il progetto Kariba, e più in generale i programmi di compensazione delle emissioni di carbonio, è stato oggetto di critiche riguardo all'integrità del progetto e dei crediti di carbonio a esso associati.

Il 17 ottobre, l'ente di certificazione Verra, con sede a Washington, leader mondiale nella definizione di standard di carbonio per il mercato delle compensazioni, ha comunicato di aver avviato un'indagine sul progetto Kariba REDD. L'annuncio ha fatto seguito a un rapporto critico pubblicato il 16 ottobre dal periodico New YorkerLink esterno, intitolato "The Great Cash-for-Carbon Hustle", secondo il quale South Pole avrebbe venduto milioni di certificati (o crediti) per riduzioni di carbonio che non erano reali.

In un comunicatoLink esterno, Verra ha dichiarato di essere "profondamente turbata" dalle accuse della rivista, che hanno "sollevato seri interrogativi sull'azienda di compensazione delle emissioni di carbonio South Pole e sul progetto Kariba nello Zimbabwe". L'ente di certificazione no-profit ha dichiarato di aver avviato un'indagine sul progetto, nel frattempo sospeso, e su "qualsiasi ulteriore emissione di crediti", fino al termine degli accertamenti.

South Pole, che nega con forza di aver venduto consapevolmente certificati di CO2 privi di valore, la settimana scorsa ha dichiaratoLink esterno alla Radio pubblica svizzera di lingua tedesca SRF che avrebbe fornito pieno sostegno all'indagine di Verra e che il ruolo dell'azienda nel progetto Kariba sarebbe stato "attivamente rivisto" alla luce delle rivelazioni.

>> Guarda: la compensazione del CO 2 spiegata in due minuti

Kariba REDD+, avviato nel 2011, è uno dei primi progetti al mondo di protezione delle foreste su larga scala, concepito per preservare 785'000 ettari di zone boschive nel nord dello Zimbabwe. Il progetto faro di South Pole è stato uno dei principali beneficiari dei crediti di carbonio, in quanto le grandi aziende finanziano progetti che dovrebbero rimuovere il carbonio dall'atmosfera per compensare le proprie emissioni. Secondo SRF, multinazionali quali Gucci, Nestlé e Volkswagen hanno volontariamente compensato le loro emissioni investendo nel progetto di South Pole.

Critiche e difficoltà per i programmi di compensazione del CO2

Il progetto Kariba ha portato alla spettacolare crescita di South Pole, ma negli ultimi mesi il progetto nello Zimbabwe, e più in generale i sistemi di compensazione delle emissioni di carbonio, hanno dovuto affrontare critiche e difficoltà crescenti.

StudiLink esterno pubblicati in gennaio e in marzo da vari mediaLink esterno hanno dimostrato che South Pole, insieme a Verra, erano associati a crediti per la protezione delle foreste che non garantivano le riduzioni di carbonio promesse.

Una ricerca sul progetto Kariba condotta da SRF, in collaborazione con il settimanale tedesco Die ZeitLink esterno e il collettivo di ricerca olandese Follow the MoneyLink esterno, pubblicata nel luglio 2023, ha rivelato che solo una parte degli investimenti promessi nello Zimbabwe aveva potuto essere verificata in loco.

Diverse aziende si sono ritirate dal progetto Kariba. In maggio, il quotidiano The Guardian ha riferitoLink esterno che Gucci aveva interrotto la sua collaborazione con South Pole e la foresta dello Zimbabwe.

Un team internazionale di scienziati ed economiste guidato dall'Università di Cambridge e dalla Vrije Universiteit di Amsterdam ha scoperto che milioni di crediti di carbonio si basano su calcoli approssimativi che gonfiano i successi di conservazione dei progetti volontari REDD+. Secondo l'analisi pubblicata ad agosto sulla rivista ScienceLink esterno, la maggior parte dei programmi di compensazione del carbonio sovrastimano in modo significativo i livelli di deforestazione che stanno prevenendo.

La metodologia di compensazione delle emissioni di carbonio "non è perfetta"

A difesa della sua azienda, l'amministratore delegato di South Pole, Renat Heuberger, ha dichiarato a Reuters di aver sempre seguito la metodologia approvata per il progetto Kariba.

"Non c'è altro modo per realizzare progetti di deforestazione. Non si può sapere con dieci anni di anticipo quali saranno i tassi di deforestazione", ha dichiarato in settembre.

"Non si può sapere con dieci anni di anticipo quali saranno i tassi di deforestazione." Renat Heuberger, South Pole End of insertion

Il certificatore di crediti di carbonio Verra, che controlla circa tre quarti di tutti i crediti volontari a livello mondiale, ha dichiarato di accogliere con favore l'esame del mercato volontario del carbonio da parte di giornalisti, scienziate e gruppi ambientalisti, sottolineandone l'importanza.

"Non sarà possibile raggiungere gli obiettivi climatici globali senza i finanziamenti ottenuti dai mercati del carbonio, quindi dobbiamo incoraggiare la loro trasparenza e impegnarci a migliorarli continuamente", ha indicato Verra.

I progetti REDD hanno ottenuto un enorme impatto fino a oggi, ma il sistema non è perfetto, ha ammesso Verra.

"Il calcolo delle riduzioni delle emissioni che derivano da questo lavoro è inevitabilmente meno evidente che in altri casi. Per questo motivo ci sforziamo continuamente di aggiornare le nostre metodologie REDD e tutte quelle del programma Verified Carbon Standard per garantire che riflettano le migliori pratiche, la scienza più recente e gli insegnamenti che abbiamo tratto nell'ultimo decennio", ha dichiarato.

Gli investitori si allontanano dalle compensazioni

Fino a quest'anno, il mercato volontario delle emissioni di carbonio era cresciuto poiché un numero crescente di aziende, su pressione dell'azionariato, aveva adottato politiche di azzeramento delle emissioni . Il mercato valeva circa 2 miliardi di dollari nel 2021 e a gennaio Shell e Boston Consulting Group hanno previsto che potrebbe raggiungere un valore compreso tra i 10 e i 40 miliardi di dollari entro il 2030. Ma a settembre Reuters ha riportato che i mercati volontari del carbonio si sono ridotti per la prima volta da sette anni, poiché le aziende hanno ridotto gli acquisti.

La domanda di crediti di carbonio è destinata a diminuire nel 2023. Il numero di crediti utilizzati dalle aziende è sceso del 6% nella prima metà dell'anno, secondo i dati dell’istituto di ricerca BloombergNEF. Quelli della società di consulenza Ecosystem Marketplace mostrano un calo più netto, pari all'8%, nello stesso periodo.

"Stiamo abbandonando gli investimenti in compensazioni di carbonio per i nostri marchi per investire in programmi e pratiche che aiutino a ridurre le emissioni di gas serra nella nostra catena di approvvigionamento e nelle nostre operazioni, dove l'effetto è più marcato per raggiungere la nostra ambizione di emissioni nette pari a zero", ha dichiarato Nestlé a Reuters.

I recenti sviluppi sembrano aver avuto conseguenze per il personale di South Pole. SRF ha riferito che l'azienda ha annunciato internamente che avrebbe dovuto licenziare un quinto dei dipendenti a causa di "un'importante ristrutturazione".

South Pole ha rifiutato di commentare, limitandosi a dichiarare che "come ogni azienda, valutiamo regolarmente se il nostro team globale è strutturato e dotato di personale in modo sostenibile, in base alle dinamiche di mercato e alla domanda". South Pole impiega circa 1'200 persone in oltre 30 Paesi.

Traduzione di Luigi Jorio

