Archeologia svizzera: sottoterra è sepolta la storia della città

Scavi sotto la sala da musica del casinò della città di Basilea. zvg

La storia della città a strati: nelle grandi città svizzere gli archeologi esaminano ogni nuovo progetto edilizio. Se qualcuno s’imbatte in resti storici, intervengono gli esperti. Solo a Basilea hanno già effettuato oltre 3000 scavi. Le città svizzere e il loro doppiofondo: l'esempio di Basilea.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 agosto 2020 - 15:00

Jakob Schönhagen

Guido Lassau ha un posto di lavoro molto attraente. A Basilea, il 57enne dirige l'ufficio cantonale per la ricerca archeologica. “Ci sono altri paradisi archeologici, ma lavorare a Basilea è molto emozionante”, dice l'archeologo, che lavora nella Svizzera settentrionale dal 2002. E sottolinea: "Il centro storico di Basilea è uno dei siti di importanza nazionale.

A titolo esemplificativo: ciò che provoca clamore e ritardi nella costruzione in altri comuni non è invece nulla di straordinario a Basilea. All'inizio degli anni Novanta, quando doveva essere costruito un parcheggio a Rottenburg, nella Germania del sud, gli operai edili si sono imbattuti in alcuni resti antichi. Hanno portato alla luce i servizi igienici d'epoca romana più grandi della Germania meridionale. L'imperativo del momento è stato quello della ricerca di una soluzione pragmatica: la città ha prontamente aperto un museo sotto il nuovo parcheggio multipiano. Ancora oggi questa è la destinazione turistica più popolare della piccola città.

Sottosuolo ben documentato

A Basilea non avvengono quasi mai ritrovamenti accidentali. "Ora abbiamo più di 3000 punti di scavo", dice Lassau e spiega: "Ma i ritardi nei progetti di costruzione si verificano raramente. Ciò è dovuto principalmente alla presenza di documenti precisi. Perché quando gli abitanti di Basilea hanno ridisegnato la loro città nel XIX secolo, hanno creato mappe dettagliate della vecchia struttura urbana. Inoltre, le fonti storiche sulla sede vescovile medievale sono copiose.





Scavi sulla collina della cattedrale. zvg

Su questa base, Basilea ha creato fin dall'inizio un'ampia banca dati. "La ricerca sul campo di carattere archeologico esiste dal 1962", spiega Lassau e dice: "Possiamo dire abbastanza precisamente dove potrebbero sorgere conflitti con potenziali siti archeologici durante i progetti di costruzione".

Claudius Sieber-Lehmann è docente di storia medievale all'Università di Basilea. Sa quanto sia importante la ricerca archeologica: "Aiuta noi storici quando le altre fonti sono carenti. Le indagini genetiche e le innovazioni tecniche rendono possibili scoperte completamente nuove".

Tracce dell'epidemia del 1814

Ad esempio, gli scavi presso l'ex caserma della città e i successivi esami degli scheletri ritrovati nel 2019 sono stati in grado di confermare un caso di rilevanza attuale: quando, nella primavera del 1814, la Grande Armata di Napoleone si è accampata a Rheinstatt, sulla via del ritorno in patria, ha portato il tifo. Più di 30.000 soldati sono stati acquartierati a Basilea e migliaia hanno contratto la malattia. L'epidemia si è diffusa tra gli abitanti della città e ha ucciso il cinque per cento della popolazione.

Fossa comune nell'antico fossato della città. Nel 1814 Basilea fu colpita da un'epidemia di tifo. Per seppellire il più in fretta possibile i morti venne usata questa fossa comune, in cui sono stati ritrovati 28 scheletri. zvg

Tali scoperte permettono agli storici di dipingere un quadro relativamente completo della storia della città. I primi insediamenti sulle rive del Reno risalgono ai Celti nel II secolo a.C.. Poco dopo, i Romani hanno fondato una colonia sul sito dell'odierna città. Il nome Basilia compare per la prima volta in relazione a un soggiorno dell'imperatore Flavio Valentiniano sul Reno nel 374 d.C..

Quando Basilea era la più grande città svizzera

Nell'VIII secolo Basilea è diventata sede vescovile e, nello stesso periodo, è stata costruita la prima cattedrale, seguita poco dopo dalle prime mura della città. "Grazie a ciò, Basilea è rimasta la più grande città della Svizzera per diversi secoli ", dice lo storico Sieber-Lehmann. La prima università svizzera ha aperto le sue porte qui nel 1460. L'importanza di Basilea è cresciuta come centro commerciale e più tardi come centro per la stampa e l’editoria. Nel 1501 la città è entrata a far parte della Confederazione Svizzera.

"Nella seconda metà del XIX secolo, Basilea ha conosciuto anche un processo di intensa industrializzazione", riferisce Sieber-Lehmann. In breve tempo, la popolazione è raddoppiata. Poco più tardi, nel XX secolo, l'industria farmaceutica e finanziaria si sono stabilite nella Svizzera settentrionale. Dopo la Seconda guerra mondiale, questi due settori hanno favorito la ripresa economica della città.

Quando la popolazione e l'economia sono in pieno boom, l'edilizia segue sempre a ruota e questo sollecita a sua volta Guido Lassau e la sua squadra nella città sul Reno. Con ogni progetto di costruzione e ogni nuovo scavo, conosciamo meglio la storia della città. Un ciclo eterno che rivela i sedimenti sepolti della città pezzo per pezzo.

Nuove conoscenze un metro dopo l'altro

A Riehen hanno iniziato a indagare su un’area di 10.000 metri quadrati a partire da aprile. Sono inclusi in questo scavo i reperti risalenti all'età del bronzo. "Dal punto di vista archeologico, Basilea è quindi una delle città meglio studiate della Svizzera", dice il responsabile della ricerca archeologica, non senza orgoglio. Come dicevamo, il posto di lavoro di Guido Lassau è difficile che diventi noioso.