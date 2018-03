Il pianeta, grande 1,7 volte la Terra, è stato scoperto all'inizio dell'anno dal telescopio spaziale europeo CoRoT (all'origine del suo nome). Approfittando dell'allineamento fortuito del pianeta, della sua stella e del telescopio, il professor Didier Queloz e il suo team ginevrino, membri del programma CoRoT, hanno potuto calcolare la massa del pianeta dall'osservatorio di La Silla, in Cile. I ricercatori hanno scoperto che la densità di CoRoT-7b è identica a quella della Terra. Si tratta quindi di un corpo celeste roccioso, simile a quelli sui quali potrebbe svilupparsi la vita. È la prima volta che viene provata l'esistenza di pianeti rocciosi al di fuori del nostro sistema solare Sull'esopianeta, tuttavia, di vita non ce n'è: la temperatura in superficie oscilla in effetti tra i 2'000 gradi delle regioni laviche ai -200 gradi del lato oscuro. swissinfo.ch

Una "Terra" in miniatura a 390 anni luce di distanza 16 settembre 2009 - 10:01 Potrebbe essere un gemello della Terra, anche se troppo caldo per ospitare la vita. Per la prima volta, la struttura di CoRoT-7b, il più piccolo tra gli esoplaneti conosciuti, è stata identificata da un gruppo di astrofisici dell'Università di Ginevra. Il pianeta, grande 1,7 volte la Terra, è stato scoperto all'inizio dell'anno dal telescopio spaziale europeo CoRoT (all'origine del suo nome). Approfittando dell'allineamento fortuito del pianeta, della sua stella e del telescopio, il professor Didier Queloz e il suo team ginevrino, membri del programma CoRoT, hanno potuto calcolare la massa del pianeta dall'osservatorio di La Silla, in Cile. I ricercatori hanno scoperto che la densità di CoRoT-7b è identica a quella della Terra. Si tratta quindi di un corpo celeste roccioso, simile a quelli sui quali potrebbe svilupparsi la vita. È la prima volta che viene provata l'esistenza di pianeti rocciosi al di fuori del nostro sistema solare Sull'esopianeta, tuttavia, di vita non ce n'è: la temperatura in superficie oscilla in effetti tra i 2'000 gradi delle regioni laviche ai -200 gradi del lato oscuro. swissinfo.ch