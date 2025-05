Il ricercatore basilese il cui lavoro ha dato il via alla rivoluzione della longevità

La scoperta di TOR da parte di Michael Hall e del suo team è stata il risultato di un lungo e contorto viaggio iniziato nel 1964, quando un gruppo di scienziati canadesi si recò in spedizione sull’Isola di Pasqua, nota anche come Rapa Nui, alla ricerca di microbi esotici che potessero essere utilizzati come farmaci, in questo caso antimicotici. Portarono con sé campioni di terreno e li consegnarono ad altri scienziati, che in seguito trovarono in uno dei campioni una specie batterica che produceva un composto con proprietà immunosoppressive.

Il composto fu chiamato rapamicina in onore di Rapa Nui e alla fine fu approvato come farmaco immunosoppressore dalla Food and Drug Administration statunitense per prevenire il rigetto nei trapianti di organi. La rapamicina e i suoi derivati, come l’everolimus, sono stati successivamente approvati come trattamenti per vari tipi di cancro e altre patologie.