Le aziende agricole svizzere fanno spazio a fagioli e lenticchie

I legumi come le lenticchie non sono una coltura popolare in Svizzera, anche se sono ricchi di proteine e resistenti alla siccità. Selezionatori e ricercatrici vogliono cambiare questa situazione e hanno avviato delle prove sul campo.

1 minuto

Céline Stegmüller

Céline è arrivata a swissinfo.ch nel 2018 come video giornalista per il progetto "Nouvo in English" subito dopo essersi laureata all'accademia di giornalismo e dei media (AJM) dell'Università di Neuchâtel. Originaria del Ticino, scrive, filma, e intervista persone in tutta la Svizzera da quando ha ricevuto il suo primo tesserino stampa, a 11 anni durante una gita scolastica. Sara Ibrahim

Mi occupo di questioni legate all'impatto delle nuove tecnologie sulla nostra società. Siamo coscienti della rivoluzione in atto e delle sue conseguenze? Hobby preferito: pensiero libero. Tic frequente: troppe domande.

Lupini e piselli possono crescere bene in condizioni climatiche più calde per via del riscaldamento globale, ma sono ancora rari nei campi svizzeri.

Nell’ambito di origetti europei, gli scienziati e le scienziate di Agroscope, il centro svizzero per la ricerca agricola, stanno lavorando con selezionatori di piante e agricoltrici per valutare il potenziale di alcuni legumi per creare una produzione locale.

SWI swissinfo.ch ha visitato un campo di legumi vicino a Zurigo per scoprire questa coltura resistente.

