Un verdetto storico sul legame tra crisi climatica e diritti umani

Le Anziane per il clima si sono recate a Strasburgo nel marzo 2023 per partecipare a un'udienza pubblica davanti alla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/© KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo si pronuncia martedì sulla causa legale intentata da un gruppo di anziane in Svizzera. Le donne di terza età accusano le autorità elvetiche di portare avanti una politica climatica insufficiente che viola il loro diritto alla vita. Il verdetto potrebbe creare un precedente e avere ripercussioni a livello mondiale.

5 minuti

È il momento tanto atteso per le donne ultrasessantenni riunite nell’associazione svizzera Anziane per il climaCollegamento esterno. Otto anni dopo aver chiesto al Governo federale di adottare obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi, e dopo essere state sconfessate dai tribunali nazionali, più di cento socie dell’associazione sono riunite a Strasburgo per assistere all’annuncio di una sentenza storica.

Martedì, la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani (CEDU) emette il suo verdetto sull’azione giudiziaria lanciata dall’associazione svizzera e da quattro ricorrenti. È la prima volta nella sua storia che la CEDU si china sugli impatti dei cambiamenti climatici sui diritti fondamentali.

Nella stessa udienza, la CEDU si pronuncia anche su due altri casi legati al clima. Uno concerne ancora una volta la Svizzera. Il Paese è accusato assieme ad altre 31 nazioni di non fare nulla per limitare il riscaldamento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall’Accordo di Parigi sul clima.

“Da quando conosco la data [della sentenza] faccio un po’ più fatica a dormire”, ha detto negli scorsi giorni Rosmarie Wydler-Wälti, copresidente dell’associazione. “Se vinciamo, vinciamo tutti”.

La politica climatica viola la Convenzione europea dei diritti umani

Le Anziane per il clima hanno accusato le autorità elvetiche di portare avanti una politica climatica con obiettivi e misure insufficienti, che viola il diritto alla vita delle donne in età avanzata. Se tutti i Paesi agissero come sta facendo oggi la Svizzera, entro il 2100 il riscaldamento potrebbe raggiungere i 3 °C, secondo l’associazione.

Tuttavia, la richiesta di adottare obiettivi più ambiziosi nella riduzione delle emissioni è stata respinta prima dal Tribunale amministrativo federale e successivamente dal Tribunale federale, la più alta istanza giuridica in Svizzera.

Nel 2020, l’associazione, sostenuta da Greenpeace Svizzera, si è rivolta alla CEDU, che ha deciso di dare seguito alla causa. Le anziane denunciano la violazione di diversi diritti sanciti dalla Convenzione europea dei diritti umani, tra cui il diritto alla vita (articolo 2) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8).

A sostegno della sua tesi, l’associazione ha presentato delle prove scientifiche che dimostrano che le persone anziane sono più vulnerabili agli effetti della crisi climatica e in particolare delle ondate di calore. Stando ad alcuni studiCollegamento esterno, le donne sarebbero più colpite degli uomini.

Un segnale importante per tutti i Paesi del Consiglio d’Europa

Se la CEDU dovesse riscontrare una violazione degli articoli 2 e 8 della Convenzione, verrebbe stabilito l’obbligo della Svizzera di proteggere le Anziane per il clima. Strasburgo potrebbe invitare il Governo elvetico a formulare obiettivi climatici concreti o a elaborare una legislazione in tal senso.

“Il verdetto della CEDU manderà un segnale importante a livello mondiale” Raphaël Mahaim, avvocato

Non solo. Una decisione positiva avrebbe ripercussioni anche per numerosi altri Paesi. Il verdetto della CEDU costituirebbe un precedente e i tribunali nazionali di tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa sarebbero chiamati ad applicare tale giurisprudenza al momento di esprimersi su azioni giudiziarie simili.

“Il verdetto della CEDU manderà un segnale importante a livello mondiale”, dice Raphaël Mahaim, avvocato che accompagna la causa delle Anziane per il clima e deputato ecologista nel Parlamento svizzero.

Il rischio dei cambiamenti climatici per i diritti umani

Anche se la Corte non dovesse rilevare una violazione dei diritti alla vita e alla salute, la causa delle Anziane per il clima potrebbe comunque essere importante sotto altri aspetti, afferma Corina Heri, ricercatrice all’Istituto di diritto dell’Università di Zurigo.

Ad esempio, la causa denuncia anche violazioni dei diritti umani procedurali, sostenendo che il sistema giuridico svizzero non ha garantito alle ricorrenti un accesso sufficiente alla giustizia (articolo 6 della Convenzione) o la possibilità di un ricorso effettivo (articolo 13).

“Il fatto di affrontare tali questioni potrebbe rafforzare il ruolo dei tribunali nazionali in future cause climatiche, sia in Svizzera che all’estero”, secondo Heri.

A prescindere dal loro esito, sottolinea la giurista, la causa delle Anziane per il clima e quelle correlate hanno il pregio di aver richiamato l’attenzione sul rischio molto reale che rappresentano i cambiamenti climatici per i diritti umani.

A cura di Virginie Mangin

