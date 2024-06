Una start-up svizzera costruisce “case” per coralli in 3D

Keystone

Un'innovazione zurighese potrebbe permettere di limitare la scomparsa delle barriere coralline nelle Filippine. La start-up ha creato delle strutture specifiche che attirano i polipi dei coralli e li invogliano a formare delle colonie.

2 minuti

Charlotte Onfroy-Barrier, RTS Altre lingue: 2 English en Swiss start-up installs 3D structures to make coral feel at home Di più Swiss start-up installs 3D structures to make coral feel at home

Français fr Une start-up suisse installe des structures 3D pour que les coraux se sentent comme chez eux originale Di più Une start-up suisse installe des structures 3D pour que les coraux se sentent comme chez eux

È una sfida tecnologica e ambientale che deve consentire ai piccoli animali marini – i coralli – di continuare a esistere.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Newsletter Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite per ricevere i nostri articoli. Di più Newsletter

Per ospitarli, la giovane organizzazione zurighese Rrreefs ha collocato al largo delle Filippine 100 m2 di mattoni di cemento ricoperti di argilla di terracotta. Questo “mini-albergo” per coralli, che ha richiesto la stampa di 820 moduli, è progettato per attirare le larve.

“L’argilla è un ottimo substrato”, spiega la cofondatrice della start-up, Hanna Kuhfuss. Le larve di corallo “rilevano il colore e si insediano su strutture come questa”, spiega.

Altri sviluppi

Altri sviluppi La diplomazia scientifica svizzera salpa per la salvaguardia dei coralli Questo contenuto è stato pubblicato al Cosa rende i coralli del Golfo di Aqaba, nel Mar Rosso, resistenti all’innalzamento delle temperature? Un progetto elvetico intende scoprirlo. Di più La diplomazia scientifica svizzera salpa per la salvaguardia dei coralli

A quasi tre mesi dall’installazione, scienziati e scienziate hanno fatto una piacevole scoperta: le larve sono già comparse nella barriera artificiale. “È fantastico”, si entusiasma Hanna Kuhfuss, che spiega che gli organismi si sono probabilmente “insediati nella settimana dopo la costruzione”.

“Situazione disperata” per le barriere coralline

Questo è un motivo di speranza per chi conduce la ricerca, che vorrebbe ripristinare 700 chilometri di costa entro il 2034, ovvero l’1% delle barriere coralline del mondo.

“Data la situazione disperata in cui si trovano le nostre barriere coralline, abbiamo bisogno di idee e questa è una buona idea”, commenta Christian Wild, professore di ecologia marina all’Università di Brema.

Secondo il WWF, il 90% delle barriere corallineCollegamento esterno potrebbe scomparire entro la fine del secolo. Si stima che la Grande Barriera Corallina in Australia abbia perso metà della sua superficie negli ultimi trent’anni.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz