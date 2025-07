Sciopero controllori in Francia, oggi già cancellati mille voli

Keystone-SDA

Ancora disagi nei cieli di Francia nel secondo giorno consecutivo di sciopero dei controllori aerei.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo i 933 voli annullati ieri, la situazione è ancora più tesa oggi negli aeroporti di Parigi, con la richiesta della Direzione generale dell’aviazione civile (Dgac) di annullare il 40% dei voli programmati dagli scali della capitale, a cominciare da Orly e Roissy-Charles de Gaulle.

Già ieri, centinaia di migliaia di persone sono state bloccate dallo sciopero alla vigilia delle vacanze estive, a causa della protesta promossa da due sindacati minoritari che invocano un miglioramento delle loro condizioni di lavoro e maggiori effettivi. Ieri sera, in diretta su BfmTV, il premier Francois Bayrou ha bollato la protesta come “scioccante”.

“Scegliere il giorno in cui tutti partono per le vacanze per fare uno sciopero del controllo aereo significa prendere in ostaggio i francesi”, ha deplorato il capo del governo. Gli effetti del movimento travalicano ampiamente i confini nazionali della Francia. Secondo la principale associazione europea delle compagnie aeree, Airlines for Europe (A4E), l’impatto è continentale. Tra ieri e oggi, sono 1.500 i voli annullati in Europa a causa della protesta francese, colpendo “quasi 300.000 passeggeri” nel Vecchio continente.

“Dobbiamo renderci conto che tra ieri e oggi, 272 persone (gli operatori in sciopero) nel nostro Paese avranno un impatto sul benessere di oltre 500.000 persone. Questo è inaccettabile”, ha dichiarato a CNews il ministro francese ai Trasporti, Philippe Tabarot.