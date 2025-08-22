The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Sciopero presso AAS, altri addetti assistenza suppliscono colleghi

personale AAS assiste una passeggera
Lo sciopero è previsto per le 14.00 di venerdì. Keystone-SDA

I dipendenti della società di servizi di assistenza a terra Airline Assistance Switzerland (AAS) presso lo scalo di Zurigo hanno indetto uno sciopero per questo pomeriggio. Durante la protesta altri addetti all'assistenza si occuperanno della maggior parte dei voli.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo l’ufficio stampa dell’aeroporto zurighese, si prevedono solo alcune cancellazioni. Non si possono tuttavia escludere ritardi. Come sempre in questi casi, i passeggeri saranno informati dalle loro rispettive compagnie aeree sullo stato del loro volo.

Lo sciopero di avvertimento è iniziato alle 14:00 e dovrebbe durare fino alla chiusura. Durante questo periodo, AAS dovrebbe gestire 55’000 passeggeri in partenza o 35 dei 750 voli dello scalo zurighese. AAS rappresenta circa il 7% dei servizi di assistenza a terra a Zurigo.

Secondo l’aeroporto, AAS fornisce servizi di assistenza a terra, tra l’altro, alle compagnie aeree Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro e GP Aviation.

Il personale di AAS ha avviato una procedura di consultazione più di due settimane fa dopo che l’azienda ha annunciato di voler cessare l’attività a Zurigo, ha precisato il sindacato dei servizi pubblici SSP-VPOD. Oltre 200 dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro. Secondo il sindacato, AAS ha finora rifiutato di negoziare un piano sociale equo.

Contattato dall’agenzia Keystone-ATS, AAS Zurigo smentisce queste dichiarazioni. “Non è vero che AAS si rifiuti di negoziare un piano sociale”.

La società di servizi di assistenza a terra sta attualmente esaminando numerose proposte formulate dai dipendenti AAS nell’ambito della procedura di consultazione, al fine di evitare possibili licenziamenti o di ridurne al minimo il numero. Una volta concluso questo processo, e qualora dovessero verificarsi dei licenziamenti, AAS valuterà anche la proposta di SSP-VPOD relativa al piano sociale. Questo è quanto è sempre stato comunicato al sindacato, viene precisato.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR