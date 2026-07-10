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Scontri con la polizia a Londra dopo Francia-Marocco, ferito agente

Keystone-SDA

Scontri tra tifosi e polizia si sono verificati nella notte a Londra, al termine del quarto di finale dei Mondiali tra Francia e Marocco, vinto dai francesi per 2-0. Lo riferisce Sky News Uk, citando la Metropolitan Police.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la polizia londinese, un agente è rimasto ferito alla testa ed è stato trasportato in ospedale, probabilmente dopo essere stato colpito da una bottiglia di vetro. Almeno quattro persone sono state arrestate con l’accusa di disordini violenti.

Le tensioni sono esplose nella zona di Edgware Road, dove centinaia di persone si erano radunate dopo la partita. Gli agenti erano intervenuti inizialmente perché un gruppo di persone aveva occupato la carreggiata bloccando il traffico, ma la situazione è degenerata con il lancio di bottiglie e l’esplosione di fuochi d’artificio, rendendo necessario l’invio di ulteriori pattuglie.

La strada è stata riaperta al traffico intorno all’una di notte, dopo che i partecipanti si sono dispersi.

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