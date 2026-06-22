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Scontro fatale in autostrada, due svizzere muoiono in Germania

Keystone-SDA

Due cittadine svizzere hanno perso la vita sabato mattina in un incidente della circolazione sull'autostrada A5 nei pressi di Appenweier, nel Baden-Württemberg, in Germania.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) confermando una notizia riportata oggi dal Blick.

Stando al portale online zurighese, che cita le forze dell’ordine locali, attorno alle 11:30 una vettura avrebbe perso il controllo durante un cambio di corsia provocando poi successivamente un tamponamento a catena.

Complessivamente il sinistro ha coinvolto cinque vetture, tra cui una Smart immatricolata in Svizzera sulla quale viaggiavano due giovani ragazze di 23 e 17 anni. Per loro non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono decedute sul luogo dell’impatto.

Contattato dall’agenzia Keystone-ATS, il DFAE ha precisato che il consolato generale svizzero a Stoccarda è in contatto con le autorità competenti e presta assistenza ai familiari delle vittime.

Per motivi legati alla tutela della privacy, i servizi di Ignazio Cassis non hanno voluto rilasciare ulteriori dettagli.

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