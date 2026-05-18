Scontro tra due jet durante uno show in Idaho, salvi i piloti

Keystone-SDA

Due aerei da caccia della marina americana si sono scontrati in volo durante un show in Idaho. Tutti e quattro i piloti sono riusciti a paracadutarsi fuori dai velivoli e sono salvi, secondo quanto riportato dai media statunitensi.

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(Keystone-ATS) Un comunicato pubblicato sul sito del ‘Gunfighter Skies Air Show’ ha confermato che “si è verificato un incidente aereo presso la Mountain Home Air Force Base”. “I soccorritori sono sul posto, è in corso un’indagine e ulteriori dettagli verranno diffusi non appena disponibili”.

Un video pubblicato sui social media mostra i jet scontrarsi e precipitare in avvitamento prima di schiantarsi al suolo, provocando un’esplosione e un’enorme colonna di fumo nero, mentre quattro paracadute scendono lentamente verso terra.