Scontro tra due treni a nord di Londra, “morto un macchinista”

Keystone-SDA

Condividi

Collisione ferroviaria a nord di Londra dove due treni locali si sono scontrati sullo stesso binario, per un intoppo tecnico sulle cui cause al momento sono in corso le prime indagini.

4 minuti

(Keystone-ATS) L’incidente ha provocato un bilancio di almeno un morto (un macchinista secondo il Times) e di alcune decine di contusi o feriti: alcuni dei quali più gravi.

L’incidente è avvenuto vicino a Bedford, a 90 chilometri dal cuore della capitale, e non lontano da Luton, sede di uno dei 6 aeroporti internazionali che gravitano nell’area metropolitana di Londra, come ha riferito la British Transport Police. E’ stato seguito da un vasto dispiegamento di soccorsi, nonché da un blocco parziale del traffico su rotaia fra ritardi e cancellazioni. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto due convogli passeggeri della East Midlands Railway (Emr), diretti a London St Pancras da Nottingham e da Corby: uno dei quali adibito talora al servizio Luton Airport Express per l’omonimo scalo.

I primi testimoni hanno raccontato di un urto secco e di scene di panico, mentre alcuni video girati da passeggeri sono dilagati sui media e sul web mostrando immagini di persone ferite e insanguinate. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi sanitari, inclusa un’eliambulanza. L’accaduto ha creato caos lungo l’intera linea fra la grande stazione londinese di St Pancras e la città di Leicester, nelle Midlands (Inghilterra centrale). Non è nota al momento la nazionalità delle persone soccorse, ma i treni passeggeri in questione trasportano abitualmente pendolari, viaggiatori e turisti.

Le autorità hanno emanato avvisi sulle interruzioni e sui ritardi in corso, avvertendo di evitare la zona dell’incidente e di non mettersi se possibile in viaggio lungo la linea coinvolta e altre rotte della rete ferroviaria che collega Londra col nord dell’isola. Oltre a Emr, un secondo operatore, Thameslink, ha reso noto d’aver temporaneamente sospeso tutti i propri servizi fra Luton e Bedford.

Heidi Alexander, ministra dei Trasporti nel governo britannico di Keir Starmer, si è detta “profondamente preoccupata” per quanto avvenuto. Ha poi ringraziato i soccorritori “per l’assistenza prestata alle persone coinvolte”, assicurando di essere al lavoro in tempo reale con i responsabili della rete ferroviaria per garantire gli aiuti e un ritorno alla normalità il più rapido possibile, oltre che per assicurare collaborazione alle indagini e agli accertamenti in atto.

Collisioni del genere sono relativamente rare nel Regno Unito. Fra le ultime, si ricorda quella avvenuta nel 2023 ad Aviemore, nelle Highlands scozzesi, fra un treno locale in arrivo e un convoglio storico fermo in stazione, collegato con una locomotiva a vapore, il celebre il Flying Scotsman, che un secolo fa raggiunse per la prima volta il record di velocità sui binari delle 100 miglia all’ora.

Mentre nell’agosto 2020, sempre in Scozia, un rapido in viaggio di prima mattina fra Aberdeen e Glasgow deragliò vicino a Stonehaven a causa di una frana prodotta dalla forte pioggia provocando la morte di un macchinista, di un controllore, di un passeggero e il ferimento di altre 6 persone. La vicenda fu oggetto di un’inchiesta nella quale Network Rail – ente pubblico di gestione delle reti ferroviarie supervisionato dal dicastero dei Trasporti – si dichiarò colpevole di carenze sulla sicurezza e fu condannato a pagare 6,7 milioni di sterline.