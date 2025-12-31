The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Scontro tra treni diretti a Machu Picchu, un morto e 40 feriti

Keystone-SDA

Uno scontro frontale tra due treni turistici diretti al noto sito archeologico Inca di Machu Picchu ha causato un morto e il ferimento di almeno 40 persone, molte delle quali in modo grave, nel sud del Perù.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel settore di Pampacachua, a circa 30 minuti da Ollantaytambo e a due ore da Cusco, lungo una delle tratte più frequentate da visitatori peruviani e stranieri.

La notizia è stata diffusa dai principali media peruviani, che precisano come i convogli coinvolti appartengano alle compagnie PerúRail e Inca Rail. A perdere la vita è stato un macchinista di 61 anni. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali e cliniche della capitale regionale, Cusco.

Secondo quanto riferito dalla polizia, a bordo dei treni viaggiavano decine di passeggeri, tra cui numerosi turisti stranieri, di cui non sono state rese note le nazionalità. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e squadre di soccorso, mentre sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’impatto. Le autorità hanno attivato i protocolli di emergenza e avviato contatti con le ambasciate dei Paesi interessati, mentre l’ente per la tutela dei consumatori ha annunciato l’apertura di un’inchiesta.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR