Scuola crollata in Indonesia: si teme 91 studenti sotto macerie

Keystone-SDA

Fino a 91 persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie di una scuola crollata sull'isola indonesiana di Giava ieri. Lo ha dichiarato Abdul Muhari, portavoce dell'Agenzia nazionale per i disastri e la mitigazione dei disastri.

1 minuto

(Keystone-ATS) “In base ai dati sulla frequenza degli studenti, si sospetta che 91 persone siano sepolte sotto le macerie”, ha affermato. Oltre trecento persone sono impegnate a scavare tra le macerie dell’edificio scolastico crollato.