Democrazia diretta in Svizzera
Se si votasse oggi, il 30% voterebbe per Zelensky

Se le elezioni presidenziali si tenessero oggi e il presidente Volodymyr Zelensky si candidasse, il 30,6% degli ucraini voterebbe per lui, che sarebbe quindi primo, davanti all'ex comandante in capo delle Forze Armate, il gen. Valerii Zaluzhnyi, secondo con il 29,6%.

(Keystone-ATS) I risultati provengono da un sondaggio di dicembre condotto dal Centro per la Ricerca Sociale e di Marketing Socis, citato da Ukrinform.

Gli altri candidati hanno ricevuto il seguente sostegno: 8,1% Kyrylo Budanov, capo della Direzione Centrale dell’Intelligence del Ministero della Difesa; 7,2% l’ex presidente Petro Poroshenko; 6,1% Yulia Tymoshenko e 5% Dmytro Razumkov.

Se le elezioni andassero al ballottaggio tra Zelensky e Zaluzhnyi, Zelensky riceverebbe il 35,8% dei voti, mentre Zaluzhnyi il 64,2%. Se Zaluzhnyi non partecipasse alle elezioni, Budanov probabilmente accederebbe al secondo turno contro Zelensky. In questo scenario, il 56,2% degli intervistati ha dichiarato che voterebbe per Budanov, mentre il 43,8% sosterrebbe Zelensky.

