The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Seco: “dazi di Trump non hanno ancora provocato effetti eclatanti”

Keystone-SDA

I dazi doganali imposti dal presidente americano Donald Trump non hanno ancora provocato sviluppi eclatanti sul mercato del lavoro svizzero: in agosto il lavoro ridotto ha addirittura registrato un leggero calo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Sono rimasto piuttosto sorpreso della flessione”, ha affermato in una conferenza stampa Jérôme Cosandey, capo della direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (Seco), commentando gli ultimi dati sulla disoccupazione diffusi in mattinata dai suoi funzionari. “Mi sarei aspettato una curva piatta”.

La contrazione è in atto da marzo. Ciò è sorprendente, ha detto il 55enne. Una spiegazione potrebbe essere che molte aziende hanno prodotto il più possibile prima dell’entrata in vigore delle tariffe, in modo da poter esportare negli Stati Uniti in tempo. “Le imprese hanno prodotto a pieno ritmo per evitare i dazi punitivi”. Inoltre sino a fine luglio molte ditte erano fiduciose che la Svizzera avrebbe ottenuto dazi più bassi.

In agosto 500 aziende hanno ottenuto dalla Seco l’autorizzazione all’orario ridotto, per un totale di 14’100 dipendenti. Il 72% delle società ha motivato la propria richiesta con difficoltà di natura congiunturale; solo un quarto ha fatto presente i nuovi dazi statunitensi.

Non tutto insomma è colpa delle barriere doganali o di Trump: il deterioramento della situazione è infatti in atto già dal 2023. “Dopo un mese dal loro annuncio, l’effetto dei dazi statunitensi è ancora modesto”, ha sottolineato l’alto funzionario con trascorsi professionali presso UBS e Avenir Suisse, laboratorio di idee di matrice liberale.

La situazione è quindi meno critica rispetto a quella di crisi precedenti. Ciò è particolarmente evidente se si fa un confronto con il periodo della pandemia: allora il Consiglio federale aveva imposto il lockdown e tutti i settori economici erano rimasti colpiti. “È stato un doppio shock, non si poteva più né produrre né consumare”, ha ricordato Cosandey. Nell’aprile 2020, 1,34 milioni di persone erano in lavoro ridotto. La crisi attuale è invece limitata alle esportazioni verso gli Stati Uniti: il turismo non è stato colpito e non vi è nemmeno il rischio di un tracollo finanziario.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR