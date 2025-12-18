The Swiss voice in the world since 1935
Segretario commercio nel mirino dem, possibile conflitto interesse

Keystone-SDA

Il segretario al commercio Howard Lutnick nel mirino dei democratici che hanno chiesto un esame per accertare possibili conflitti di interesse.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riportato dal New York Times, i liberal chiedono di accertare se abbia o meno promosso progetti per data center che avrebbero arricchito la sua famiglia.

“C’è un grande interesse pubblico nell’assicurare che il segretario Lutnick, un miliardario, non abbia violato le leggi federali etiche per promuovere data center redditizi per la sua famiglia ma in grado di rendere la vita più costosa per gli americani”, hanno affermato i democratici.

