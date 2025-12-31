Sei feriti in raid russi su Odessa, danni e incendi

Keystone-SDA

Sei persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in attacchi aerei russi avvenuti stanotte nella città ucraina meridionale di Odessa, secondo quanto dichiarato su Telegram da Sergey Lysak, capo dell'amministrazione militare locale.

(Keystone-ATS) “I droni hanno attaccato infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche nella nostra regione”, hanno dichiarato da parte loro le autorità dell’oblast di Odessa, aggiungendo che i raid hanno danneggiato edifici e causato incendi. Due bambini di 8 e 14 anni e un neonato di 7 mesi sono rimasti feriti. Un uomo di 42 anni è in gravi condizioni, secondo Lysak.

Questi attacchi si verificano in un contesto di crescenti tensioni tra Kiev e Mosca, poco dopo le dichiarazioni di Stati Uniti e Ucraina che indicavano progressi nei colloqui per un accordo che potrebbe fermare l’invasione russa nel Paese. Kiev ieri ha sottolineato la mancanza di prove a sostegno delle accuse di Mosca di un attacco di droni ucraini contro una residenza del presidente russo Vladimir Putin, mentre il Cremlino ha avvertito che avrebbe inasprito la sua posizione nei colloqui volti a porre fine al conflitto. Ciononostante, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 6 gennaio è previsto un incontro in Francia con i leader degli alleati di Kiev.

Raid e blackout Russia

Due persone sono invece rimaste ferite in un attacco di droni sulla città portuale meridionale russa di Tuapse, sul Mar Nero: sono rimaste danneggiate cinque case, un ormeggio e attrezzature per la lavorazione del petrolio. Lo ha dichiarato su Telegram il centro di risposta alle crisi della regione di Krasnodar, citato dall’agenzia di stampa russa Tass.

Inoltre, diverse aree della regione di Mosca sono rimaste senza elettricità nella serata di ieri, in concomitanza con un altro attacco di droni di Kiev. La testata Meduza riferisce di blackout avvenuti nelle aree di Ramenskoye, Zhukovsky e Lytkarino, aggiungendo che non è chiaro quanti utenti di preciso siano rimasti senza corrente.

The Moscow Times parla di almeno 120’000 persone interessate a Ramenskoye, mentre l’agenzia ucraina Ukrinform, citando video circolati su media russi, ha indicato su X che i disagi riguarderebbero circa 600’000 persone.