Democrazia diretta in Svizzera
Sempre più veicoli sulle strade svizzere, +43% in 25 anni

Keystone-SDA

La Svizzera cresce di popolazione, ma lo spazio sulle strade si fa sempre più stretto: dal 2000 al 2025 il parco veicoli a motore (esclusi i ciclomotori) è aumentato del 43%, raggiungendo a fine settembre 6,6 milioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge dalla cifre pubblicate oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Circa tre quarti – 4,8 milioni – sono automobili, di cui 2,8 milioni con motore a benzina (59%), 1,6 milioni diesel (24%), 449’000 ibridi normali (9%), 252’000 vetture elettriche (5%, in aumento dal 4% di un anno prima) e 127’000 ibridi plug-in (3%). L’età media delle auto è di 10,8 anni.

Vanno poi aggiunti i veicoli per il trasporto di persone (129’000, di cui 110’000 camper) e quelli per il trasporto di merci, vale a dire furgoni (449’000) e mezzi pesanti (56’000). Non devono poi essere dimenticate le moto: sono 820’000.

