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Senato contro Trump, approvata risoluzione per stop a guerra Iran

Keystone-SDA

Il Senato a maggioranza repubblicana vota contro Donald Trump.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l’autorizzazione del Congresso.

Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Quattro repubblicani hanno votato con i democratici, e un solo democratico, John Fetterman, si è opposto a limitare i poteri di Trump.

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