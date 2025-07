Senegal: Corte suprema conferma condanna del premier Sonko

Keystone-SDA

La Corte suprema del Senegal ha respinto questa settimana il ricorso del primo ministro Ousmane Sonko, dopo la sua condanna a gennaio dell'anno scorso a sei mesi di carcere con sospensione condizionale per diffamazione, in un caso che per il premier "non è finito".

(Keystone-ATS) Sonko, ancora all’opposizione al momento dei fatti, ha annunciato un nuovo ricorso da parte della sua difesa, ma secondo molti giuristi questa decisione chiude definitivamente il caso.

La condanna aveva impedito a Sonko la candidatura alle elezioni presidenziali di marzo 2024 vinte dal suo braccio destro, Bassirou Diomaye Faye. Sonko era stato citato in giudizio da un ministro del vecchio governo, Mame Mbaye Niang, per diffamazione, ingiurie e falsità.

La decisione della Corte suprema ha suscitato un nuovo dibattito sull’eleggibilità o meno del leader del partito al potere, Pastef.

“Questo fascicolo non ha nulla a che vedere con la mia candidatura. Di ciò che resta della mia esistenza, se non partecipo a un’elezione sarebbe per mia volontà perché niente può impedirmi di essere candidato”, ha detto Sonko ieri sera in un video, ritenendo che l’affare “non è ancora finito”.