Servizio civico: iniziativa respinta con l’84,2% di no

Keystone-SDA

Gli svizzeri hanno detto un secco no all'Iniziativa Servizio civico: la proposta è stata bocciata con l'84,2% dei voti. Lo ha comunicato l'Ufficio federale di statistica (UST).

(Keystone-ATS) L’Iniziativa popolare – la cui esatta denominazione è “Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)” – è stata presentata nell’ottobre 2023 da un comitato interpartitico e prevede che tutte le persone con cittadinanza svizzera – donne incluse – prestino un servizio a beneficio della collettività e dell’ambiente, sotto forma di servizio militare, o di un altro di milizia equivalente riconosciuto dalla legge.

Tuttavia, gli effettivi destinati all’esercito e alla protezione civile dovrebbero essere garantiti. La tassa d’esenzione, l’indennità per perdita di guadagno e le altre disposizioni esistenti rimarrebbero invariate.