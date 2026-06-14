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Servizio civile: Parmelin soddisfatto, la riforma è stata capita

Keystone-SDA

Un consigliere federale Guy Parmelin più che soddisfatto dell'esito positivo della riforma del servizio civile: popolo e maggioranza dei Cantoni hanno seguito in toto le indicazioni dell'esecutivo, ha dichiarato il presidente della Confederazione.

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(Keystone-ATS) Nella tradizionale conferenza stampa dopo le votazioni, Parmelin si è presentato per commentare il “sì” alla nuova legge sul servizio civile, affermando che i votanti hanno ascoltato le raccomandazioni di Governo e Parlamento. In particolare, secondo il consigliere federale, hanno capito che il servizio civile deve rimanere un’eccezione al servizio militare.

Il “sì” al testo consentirà inoltre di consolidare anche gli effettivi dell’esercito, in un momento delicato dal punto di vista geopolitico. Le misure per rendere più severo l’accesso al servizio civile dovrebbero entrare in vigore a metà del 2027, ha precisato ancora Parmelin

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