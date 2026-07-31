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Settore dei servizi, forte aumento del fatturato in maggio

Keystone-SDA

I ricavi del settore dei servizi hanno registrato un'impennata in maggio in Svizzera: stando ai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), il fatturato è aumentato dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) Si tratta del terzo mese consecutivo in territorio positivo, dopo il +10,3% (dato rivisto) di aprile e il +3,6% di marzo, che confermano una netta inversione di tendenza rispetto al -2,7% di febbraio e al -0,6% di gennaio.

La forte crescita nel mese che i romani dedicavano alla dea Maia è stata trainata in particolare dal balzo del commercio di materie prime (+36,8%), come pure dai servizi di magazzinaggio e trasporto (+18,1%). All’estremo opposto, la contrazione più significativa ha riguardato le attività liberali, scientifiche e tecniche (-11,9%) e rallentamenti sono stati registrati anche nel commercio all’ingrosso di alimentari (-7,4%), nella consulenza aziendale (-7,1%) nonché nel noleggio di beni mobili (-4,8%).

L’indicatore fa parte di una statistica che l’UST pubblica a scadenza mensile da giugno 2023.

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