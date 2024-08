Settore della vendita, il semestre è negativo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il settore del commercio al dettaglio ha vissuto un primo semestre in calo, sulla scia dell’arretramento del ramo non alimentare.

Rispetto allo stesso periodo del 2023 le vendite complessive sono scese dello 0,5%, stando alle stime pubblicate oggi dall’istituto di ricerche di mercato GfK.

Nel comparto degli alimenti e prodotti affini è stata registrata una progressione dell’1,6%, mentre i rimanenti ambiti hanno subito una flessione del 4,0%. Nel dettaglio, il segmento vestiti ha sofferto per la meteo sfavorevole. In contrazione risultano anche i comparti viaggi, sport e tempo libero, come pure i giocattoli e l’elettronica di consumo.

In relazione al canale di vendita in contro tendenza risultano invece gli acquisti su internet, che mettono a referto un incremento del 3%.