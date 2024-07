Settore paralberghiero in lieve calo nel primo trimestre

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il settore paralberghiero elvetico ha registrato nel primo trimestre di quest’anno 4,5 milioni di pernottamenti, l’1,5% in meno dello stesso periodo del 2023.

Stando ai dati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) le abitazioni di vacanza hanno contribuito con 3,0 milioni, gli alloggi collettivi (ostelli della gioventù, sistemazioni per gruppi, ecc.) hanno totalizzato 1,3 milioni, mentre i campeggi si sono attestati a 0,2 milioni.

La quota della clientela straniera è stata pari rispettivamente al 33%, 15% e al 29%. La domanda complessiva in tutti e tre i comparti della statistica è stata generata per il 71% da ospiti indigeni. Non sono disponibili dati disaggregati regionali.