Settore paralberghiero ottimista per l’estate, aumento prenotazioni

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il settore paralberghiero svizzero è ottimista in vista della stagione estiva: a giudicare dallo stato delle prenotazioni si possono prevedere tassi di occupazione da buoni a molto buoni.

Lo ha indicato oggi l’associazione Parahôtellerie Suisse, che comprende le cinque entità BnB Switzerland, Interhome, Reka, TCS Camping e SJH, l’associazione degli ostelli della gioventù.

Ad esempio Reka ha registrato un aumento delle prenotazioni dell’8% rispetto all’anno precedente, mentre presso Interhome la progressione è del 9%, con punte del 37% per gli Stati Uniti e del 30% per la Corea del Sud. Gli ostelli segnano +2%, mentre per i campeggi del TCS i numeri sono in linea con l’estate molto positiva del 2023.