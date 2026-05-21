Settore secondario: netto calo della produzione e del fatturato

Keystone-SDA

Il settore secondario svizzero mostra chiari segnali negativi: nel primo trimestre il fatturato delle aziende attive nel ramo è sceso - su base annua - del 5,8%, mentre la produzione ha subito una contrazione del 6,1%.

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(Keystone-ATS) Disaggregando i dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) risulta che la produzione della sola industria è calata del 7,1%, con arretramenti importanti nel segmento dei prodotti farmaceutici (-20,4%) e nel comparto automobilistico (-15,0%). Il ramo della costruzione risponde invece – sempre nell’ambito della produzione – con un aumento complessivo dello 0,8%, un dato frutto di passi in avanti sia nell’edilizia che nel genio civile.

Per quanto riguarda il giro d’affari la flessione nell’industria è pari al 7,1%, mentre nelle costruzioni si è assistito a un aumento dell’1,5%.