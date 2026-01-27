Seul, Corea Nord ha lanciato un missile verso il mar del Giappone

Keystone-SDA

La Corea del Nord ha lanciato un "missile" verso il Mar del Giappone, secondo quanto riferito dall'esercito di Seul. Anche il ministero della Difesa giapponese ha dichiarato che dalla Corea del Nord è stato lanciato quello che sembrava essere un missile balistico.

2 minuti

(Keystone-ATS) Sarebbero almeno due i missili balistici lanciati dalla Corea del Nord verso il Mar del Giappone secondo quanto confermato dal governo nipponico e dallo Stato maggiore congiunto sudcoreano.

I razzi, rilevati intorno alle 15.50 ora locale (le 7.50 in Svizzera) da una zona nel nord di Pyongyang, sono caduti al di fuori della zona economica esclusiva nipponica (Zee), secondo fonti governative. Tokyo, Seul e Washington stanno analizzando in tempo reale la gittata, la traiettoria e le caratteristiche tecniche dei vettori, in un contesto di crescente tensione nella penisola coreana.

La premier giapponese Takaichi Sanae ha disposto il potenziamento dell’intelligence, la verifica immediata della sicurezza di aeromobili e navi commerciali, e l’attivazione di protocolli per gestire eventuali sviluppi imprevisti. Seul ha rafforzato il livello di sorveglianza lungo il confine marittimo, mantenendo le forze armate in stato di massima allerta in previsione di ulteriori lanci.

L’episodio, in concomitanza con esercitazioni congiunte tra Seul e Washington, segna il secondo test missilistico nordcoreano in meno di un mese: il 4 gennaio Pyongyang aveva già lanciato due missili balistici dalla periferia della capitale, rivendicando il giorno successivo – tramite la Korean Central News Agency – il successo nel collaudo di missili ipersonici.