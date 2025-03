Seul, leader opposizione assolto da reati legge elettorale

L'Alta Corte di Seul ha annullato in appello la pena detentiva sospesa a carico del leader dell'opposizione Lee Jae-myung, a capo del Partito Democratico, per aver mentito come candidato alle elezioni presidenziali del 2022, scagionandolo dagli addebiti.

3 minuti

(Keystone-ATS) La decisione, riferita dalla Yonhap, rimuove un ostacolo legale per Lee in vista della sua prevista corsa alle prossime presidenziali, dove correrebbe da favorito.

Le elezioni potrebbero tenersi molto presto, entro 60 giorni, nel caso in cui la Corte costituzionale confermasse l’impeachment del presidente sospeso Yoon Suk-yeol per le vicende della legge marziale del 3 dicembre.

Lee era stato condannato in primo grado a un anno di carcere con la sospensiva di due dalla Corte centrale distrettuale di Seul per la violazione del Public Official Election Act in base a una falsa dichiarazione durante un controllo parlamentare nell’ottobre del 2021 sulla riclassificazione di terreni a Seongnam, nella provincia di Gyeonggi, e per aver negato il fatto in una intervista ai media del dicembre 2021 sui legami personali vantati con una figura al centro di uno scandalo di corruzione fondiaria in cui si sospettava fosse coinvolto il leader dell’opposizione.

“Sono grato alla Corte per aver emesso un giudizio basato su verità e giustizia”, ha detto Lee di fronte ai sostenitori in attesa fuori dal tribunale, criticando il governo per “aver sprecato risorse pubbliche” nel tentativo di processarlo. “E’ assurdo che così tanta energia e risorse nazionali dovessero essere spese per raggiungere quello che avrebbe dovuto essere un risultato ovvio. Se l’accusa e questa amministrazione avessero dedicato lo stesso sforzo per prevenire gli incendi o migliorare la vita delle persone, le cose sarebbero risultate migliori per tutti”, ha aggiunto il leder dell’opposizione. La Corea del Sud sta combattendo da venerdì contro uno dei peggiori incendi boschivi di sempre nel sudest del Paese, che hanno ucciso almeno 18 persone.

Di tenore opposto il commento del People Power Party, il partito al governo di Yoon, che ha espresso forte rammarico per la decisione. Il suo leader Kweon Seong-dong, un ex procuratore, ha osservato che “molti politici hanno mandato in fumo la propria carriera a causa di accuse di false dichiarazioni. Quindi non riesco a capire come Lee sia stato assolto per lo stesso problema, nemmeno dal punto di vista di un professionista in questioni legali”.

Lee ha ricoperto la carica di sindaco di Seongnam dal 2010 al 2018 e dopo quella di governatore della provincia di Gyeonggi tra il 2018 e il 2021. In seguito è stato il candidato presidenziale del Partito Democratico alle elezioni del 2022, dove ha perso contro il Yoon Suk-yeol, ora sospeso e sotto impeachment, per un margine dello 0,73%, il più risicato mai registrato nelle presidenziali del Paese.