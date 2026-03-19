Seychelles: sospese ricerche dei due naufraghi svizzeri

Keystone-SDA

Le autorità delle Seychelles hanno sospeso le ricerche dei due svizzeri dispersi dopo il naufragio della loro imbarcazione venerdì scorso. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato a Keystone-ATS la notizia, anticipata dal Blick.

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(Keystone-ATS) I due, un uomo e una donna, non sono potuti essere localizzati e rimangono dunque dispersi.

Il DFAE aggiunge che la rappresentanza svizzera in Madagascar e il consolato onorario alle Seychelles restano in contatto con le autorità competenti.

Stando alle informazioni fornite dall’Autorità nazionale per la sicurezza marittima, la barca a vela Galatea è affondata al largo dell’isola di Marie-Louise. La causa dell’incidente non è ancora stata chiarita. Secondo quanto riportato dai media, il capitano è stato posto in stato di fermo dalla polizia. Altri cinque cittadini svizzeri sono sopravvissuti al naufragio e nel frattempo hanno fatto rientro nella Confederazione.

Le Seychelles, nell’Oceano Indiano, sono considerate un paradiso per le immersioni e lo snorkeling. L’isola di Marie-Louise si trova a circa 300 chilometri a sud-ovest dell’isola principale di Mahé e fa parte dell’arcipelago delle Amirantes.