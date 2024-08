Sfrattata a Nyc per i pappagalli, risarcita con 165.000 dollari

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Una donna è stata sfrattata dal suo appartamento in un grattacielo di Manhattan a causa delle lamentele sul rumore provocato dai tre pappagalli che aveva come “supporto emotivo”, e ora avrà un risarcimento di 165 mila dollari.

Il condominio, secondo i media Usa, ha accettato di pagare un risarcimento a Meril Lesser che il Dipartimento di Giustizia dice essere il più grande accordo del suo genere.

La donna si è trasferita al Rutherford con due pappagalli nel 1999 e non ci sono state lamentele fino a marzo 2015, cinque mesi dopo che ne ha acquistato un terzo, riporta il Washington Post. Il Dipartimento per la protezione ambientale della città di New York ha visitato l’edificio 15 volte nell’anno successivo alla denuncia del vicino e non ha riscontrato violazioni.

Il palazzo “non ha mai condotto alcun test sui decibel o altre valutazioni oggettive delle presunte lamentele per il rumore”, ha affermato il Dipartimento di Giustizia, e “non ha mai assunto un consulente per la prevenzione del rumore, un architetto, un ingegnere o chiunque avesse qualifiche o esperienza nell’insonorizzazione per occuparsi dei reclami del vicino”.